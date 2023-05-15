В Брянской области ВСУ во время обстрела сбросили взрывчатку на автомобиль полицейских

В Брянской области ВСУ во время обстрела сбросили взрывчатку на автомобиль полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, обстрел деревни Хоромное произошел около 11 утра в воскресенье. По деревне было выпущено около 10 снарядов. В результате обстрела пострадали три сарая и один частный дом.

Позже на место прибыли сотрудники полиции. Когда они осматривали местность рядом с автомобилем, на котором приехал замначальника местного отдела полиции подполковник Величко, взорвался боеприпас, сброшенный с беспилотника.

В результате взрыва были повреждены два автомобиля.