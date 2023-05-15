В Башкирии водитель врезался в жилой дом и погиб

В Башкирии водитель врезался в жилой дом и погиб. Об этом сообщило издание « Башинформ ».

Авария произошла в понедельник, 15 мая, в 9:00, на улице Гоголя.

По предварительной информации, 41-летний местный житель на Lexus RX350 на большой скорости въехал в жилой дом.

В сообщении госавтоинспекции указано, что отсутствие тормозного пути свидетельствовало о том, что мужчине могло стать плохо за рулем. Работники «скорой» констатировали его смерть. Причину аварии установит судмедэкспертиза.