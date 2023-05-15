Умерла рязанский преподаватель Татьяна Селиванова

Умерла рязанский преподаватель Татьяна Селиванова. Об этом сообщили в группе Института естественных наук РГУ имени Есенина в соцсети «ВКонтакте».

Селиванова начала работу в вузе в апреле 1976 года. Она была преподавателем анатомии и физиологии. В 1993 году ее избрали на должность декана естественно-географического факультета — им Селиванова руководила до 2005 года.

С 1997 по 2008 годы Татьяна Селиванова была ответственным секретарем приемной комиссии вуза. Она была кандидатом медицинских наук.

Прощание с преподавателем пройдет в среду, 17 мая, в 12:00, в Николо-Ямском храме по адресу: улица Циолковского, дом № 8.