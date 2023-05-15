Сына экс-чиновника подозревают в убийстве 22-летней девушки

Сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане Александра Березюка задержали по подозрению в убийстве девушки. Произошло это в подмосковном Солнечногорске, сообщает Shot.

Тело 22-летней девушки обнаружили в ее квартире. На нем были ножевые ранения в области виска, шеи и плеча.

Отмечается, что напавший скрылся с места преступления, но полицейские быстро его вычислили. Им оказался 32-летний мужчина, сын экс-советника Владимира Березюка. Его объявили в розыск и вычислили по камерам.

Что произошло между молодыми людьми в день убийства — выясняется.