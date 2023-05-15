Рязанские полицейские остановили пьяного юношу за рулем «ВАЗ»

Рязанские полицейские остановили пьяного юношу за рулем «ВАЗ». Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в 2:45. Патрульные, следовав по улице Молодцова, обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2111», водитель которого неуверенно справлялся с рулевым управлением. Правоохранители остановили машину и при разговоре с молодым человеком, находившемся на водительском кресле, поняли, что от него идет запах алкоголя.

Выяснилось, что за рулем автомобиля, принадлежащего знакомому, находился 16-летний юноша без прав. На место вызвали законного представителя несовершеннолетнего и сотрудников ГАИ.

При помощи специализированного прибора специалисты узнали, что в организме юноши находился алкоголь — 0,274 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники ГАИ составили административный протокол.