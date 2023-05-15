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Рязанские полицейские нашли потерявшуюся четырехлетнюю девочку

В Рязани полицейские помогли найти потерявшегося ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в субботу, 13 мая.

Полицейские двигались по маршруту патрулирования. От дежурного офицера они получили информацию о пропаже ребенка. В полицию поступили данные, что потерялась четырехлетняя девочка, гулявшая во дворе дома на улице Бирюзова.

Патрульные выехали на указанный адрес, опросили маму девочки и местных жителей. Собрав необходимую информацию о внешности и поведении ребенка, патрульные начали поиск.

Через 20 минут девочку нашли в лесопосадке, расположенной недалеко от дома. Ребенка вернули матери.

По предварительной информации, рязанка гуляла с девочкой во дворе дома на улице Бирюзова. В какой-то момент женщина отвлеклась, а ребенок, заигравшись, незаметно от взрослых ушел со двора. Оказавшись одна, девочка испугалась и остановилась. Вскоре ее нашли полицейские.

Передав ребенка матери, правоохранители вернулись на маршрут патрулирования.