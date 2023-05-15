Пушилин: ВСУ активизировались по всей линии фронта, но это не контрнаступление

ВСУ активизировались по всей линии фронта, но это не контрнаступление. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — рассказал Пушилин.

Он отметил, что ситуация находится под контролем российских сил.