Москвича осудят за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому

Москвича осудят за попытку дачи взятки рязанскому полицейскому. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Следствие установило, что в феврале 2023 года москвич, находясь в кабинете отделения полиции, пытался дать правоохранителю взятку в размере 300 тысяч рублей за сокращение сроков оформления необходимых ему документов. Полицейский отказался, поэтому преступление не было доведено до конца.

На москвича завели уголовное дело. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.