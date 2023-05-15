Министру спорта России Олегу Матыцину показали спортивные объекты в Рязанской области

В понедельник, 15 мая, в Рязанскую область приехал Министр спорта России Олег Матыцин. Вместе с губернатором Павлом Малковым он посетил биатлонный комплекс «Алмаз», Академию тенниса имени Николая Озерова, спортшколу олимпийского резерва «Олимпиец».

Министр осмотрел также спортивную базу Рязанского училища ВДВ.

На биатлонном комплексе «Алмаз» Олегу Матыцину рассказали, что развитие инфраструктуры комплекса продолжается за счет частных инвестиций. В текущем году строится эстакада, ведётся асфальтирование и устройство освещения на дополнительном участке лыжероллерной трассы. Запланировано возведение корпуса с модульными вакс-кабинами, что позволит одновременно принимать до 250 спортсменов. Губернатор Павел Малков назвал биатлонный комплекс одним из успешных примеров государственно-частного партнерства.

В Академии тенниса министру презентовали инвестиционный проект по созданию Центра детского тенниса в Рязанском районе, который реализуют с правительством Рязанской области.

Новый объект станет одним из крупнейших аккредитованных теннисных центров России. Планируется, что он будет включать в себя 24 закрытых и открытых теннисных корта, тренажерный зал, медкабинет, столовую и гостиницу. Корты будут построены с учетом всех требований для проведения соревнований, как Российского теннисного тура, так и международных турниров АТР и WTA.

Также создадут 5 закрытых и 5 открытых сертифицированных площадок для пляжного тенниса и волейбола. Ранее в регионе таких объектов не было.

На базе спортшколы Центра дети смогут бесплатно заниматься теннисом. Наиболее перспективных спортсменов пригласят для занятий в составе сборной команды области в Академию тенниса.

Первые площадки заработают уже в этом году.

В спортшколе «Олимпиец» на базе стадиона «Спартак» речь шла об укреплении спортивной инфраструктуры действующих объектов. На средства из областного бюджета в 2023 году отреставрировали фасад здания стадиона, в июне-июле заменят искусственное покрытие футбольного поля. До конца года завершатся работы по установке нового ограждения со стороны единого пешеходного маршрута, который пройдёт по Лыбедскому бульвару.

Матыцин и Малков осмотрели ледовую арену Дворца спорта, в котором работает спортшкола, занимаются юные хоккеисты и фигуристы. Ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами соревнований различного уровня. В настоящее время учреждение находится в стадии реорганизации. Оно войдет в состав ГАУ РО «Хоккейный клуб» Рязань — ВДВ", на базе которого будут функционировать ХК «Рязань-ВДВ», МХК «Рязань-ВДВ» и спортивная школа.

По словам министра спорта России, внимание спорту в регионе оказывается самое серьезное, есть хорошая база для развития талантливых спортсменов и для занятий массовым спортом.

«Сегодня ряд объектов посетил. Вижу, что жизнь кипит. Везде работают профессиональные люди, везде увлеченные дети, их родители. Рост показателей только подтверждает то, что в регионе спорт активно развивается», — сказал Олег Матыцин. Он подчеркнул, что вклад бюджета региона в эту работу даже выше объемов федеральных средств.

«Это тоже очень важная лакмусовая бумажка того, что и глава региона, и бизнес-сообщество видят в спорте один из факторов стабильного развития региона. Будем продолжать работать в единой команде. Максимально возможную поддержку со стороны Минспорта России Рязанский регион будет получать», — заключил Матыцин.