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Медицинскую продукцию Рязанского приборного завода представили в столице Башкортостана

Государственный Рязанский приборный (входит в АО «КРЭТ"Госкорпорации Ростех) принял участие в специализированной выставке «Дни красоты в Уфе».

Экспозицию завода составили медицинские изделия, применяемые в области косметологии и эстетической медицины, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства: стерилизаторы воздушные, камера ультрафиолетовая и медицинская мебель.

Стерилизаторы воздушные производства АО «ГРПЗ"предназначены и используются для дезинфекции горячим сухим воздухом маникюрных, парикмахерских и косметологических инструментов. Стерилизуется вся поверхность обрабатываемого предмета, исключая коррозию металла и эрозию стеклянных поверхностей, позволяя сохранить их целостность и физические свойства.

Камеры ультрафиолетовые применяются для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов, что позволяет использовать их без риска заражения в течение 7 суток. Экспонируемая медицинская мебель — современное эргономичное решение для размещения инструментов, иных материалов и приборов, используемых при проведении косметологических, парикмахерских и других процедур.

«География поставок наших медицинских изделий обширна, —отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. -Индустрия красоты — еще один сегмент медицинского рынка, на котором продукция предприятия пользуется популярностью и заслужила доверие специалистов этой области. Мы следим за развитием медицинской отрасли, ответственно походим к пожеланиям потребителей, оперативно подстраиваемся под рынок и клиентов, что генерирует дополнительные продажи и увеличивает конкурентные преимущества нашей медицинской продукции».

Выставка «Дни красоты в Уфе» — это более 500 косметических брендов от 70 компаний из 7 регионов России: Московской, Саратовской, Рязанской, Тверской областей, Башкортостана и Татарстана, Пермского края. Организаторы мероприятия — Администрация городского округа Уфа Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания при поддержке Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан.