Комитет Госдумы одобрил поправки о голосовании на выборах при военном положении

Комитет Госдумы одобрил поправки о голосовании на выборах при военном положении. Об этом сообщило ТАСС.

Поправки поддержали при подготовке ко второму чтению законопроекта о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов.

Так, высшее должностное лицо субъекта РФ, на котором действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК России предложение о проведении на территории региона выборов или референдума. Избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с ФСБ и Минобороны. По итогам ЦИК принимает решение о назначении выборов или отклоняет предложение.