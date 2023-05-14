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Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России

У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский, пишет 14 мая РИА Новости.

«Мы не атакуем территорию России. На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции.

Как утверждает Зеленский, подготовка к контрнаступлению продолжается, ВСУ «почти готовы к успеху». При этом он допустил, что в случае провала Украина и еще несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров.