В Подмосковье мужчина умер после взрыва страйкбольной гранаты

Страйкбольная граната взорвалась в руках 66-летнего жителя Подмосковья. Об этом сообщает SHOT.

В Орехово-Зуеве 66-летний мужчина с друзьями и женой отдыхали в беседке. В руках у него был предмет, похожий на гранату. Когда он отошел от компании — раздался взрыв. У пострадавшего оторвало руку и сильно повредило живот.

Мужчину доставили в реанимацию, но врачи спасти не смогли. Пенсионер скончался от ран и травматического шока.

Осколки снаряда взяли на экспертизу, где выяснилось, что это была страйкбольная граната.