The Washington Post: Зеленский планировал атаки на Россию

В Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России. Об этом со ссылкой на газету The Washington Post передает URA.RU.

Об агрессивных планах Зеленского говорят полученные американской разведкой документы, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием.

Согласно данным, в Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия. В материале также говорится о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба».