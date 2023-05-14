Спикер Госдумы Володин начал опрос о запрете «наливаек»

Он предложил читателям проголосовать, ответив на вопрос о необходимости закрыть такие заведения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал опрос в своем Telegram-канале о необходимости запретить так называемые «наливайки».

Утром в воскресенье, 14 мая, он опубликовал пост, в котором рассказал о многочисленных жалобах на работу подобных заведений.

«Днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — написал политик.

Он предложил читателям проголосовать, ответив на вопрос о необходимости запрета таких заведений.

На момент публикации большинство читателей (82%) проголосовали за закрытие «наливаек».