Скончалась экс-глава приемной комиссии РГУ Наталья Жмурова

Прощание пройдет во вторник, 16 мая, в церкви на территории больницы имени Семашко.

Скончалась экс-глава приемной комиссии РГУ Наталья Жмурова. Об этом рассказал на своей странице в «ВКонтакте» бывший ответственный секретарь приемной комиссии РГУ Дмитрий Перехватов в воскресенье, 14 мая.

«Пришла очень печальная новость — с нами больше нет Натальи Владимировны Жмуровой. В моей жизни не так много людей, которых я бы мог назвать своими учителями. Наталья Владимировна, исходя из своих профессиональных и человеческих качеств — безусловно из их числа», — написал Перехватов.

«Я не раз ей говорил, что она одна из немногих людей в университете, которые смогли бы успешно работать и в коммерческих структурах. Потому что она обладала ярко выраженными качествами эффективного менеджера, человека, работающего на результат. Это позволило ей выстроить сильную команду, и во многом отлаженная деятельность приемной комиссии РГУ в последующие годы была заложена во время руководства Натальи Владимировны», — рассказал Дмитрий Перехватов в своем посте.

Он отметил, что прощание с Натальей Жмуровой пройдет во вторник, 16 мая, в церкви на территории больницы имени Семашко.

Фото со страницы Дмитрия Перехватова.