Под Рязанью перевернулась «Лада», водитель сбежал

Автомобиль пролетел около 30 метров и остался лежать на крыше

В поселке Дядьково под Рязанью перевернулся ВАЗ-2115. Информация об аварии появилась в соцсетях Rzn_Life.

ДТП, по сообщениям очевидцев, произошло в воскресенье, 14 мая, в 1:30, после заправки Газпромнефть.

«Автомобиль влетел в разделительный островок с щебенкой, пролетел около 30 метров и остался лежать на крыше», — говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что водитель остался цел и сбежал с места ДТП.