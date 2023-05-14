Под Рязанью перевернулась «Лада», водитель сбежал
Автомобиль пролетел около 30 метров и остался лежать на крыше
В поселке Дядьково под Рязанью перевернулся ВАЗ-2115. Информация об аварии появилась в соцсетях Rzn_Life.
ДТП, по сообщениям очевидцев, произошло в воскресенье, 14 мая, в 1:30, после заправки Газпромнефть.
«Автомобиль влетел в разделительный островок с щебенкой, пролетел около 30 метров и остался лежать на крыше», — говорится в сообщении.
Автор поста отметил, что водитель остался цел и сбежал с места ДТП.