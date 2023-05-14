Опубликован момент смертельного ДТП с погибшим врачом ОКБ

Опубликован момент смертельного ДТП с погибшим врачом ОКБ. Ролик разместил 14 мая Блокнот с разрешения супруга умершей Алексея Селезнева.

«Сотрудниками следственного отдела ОМВД Рязанского района под расписку был отдан вещдок (видеорегистратор с картой памяти виновника ДТП) водителю. С карты памяти был переписан только короткий фрагмент непосредственно самого ДТП. Посмотреть, что происходило ранее — теперь не представляется возможным», — заявил мужчина.

Раннее он заявил, что виновник ДТП продолжает работать водителем.

Напомним, авария случилась 8 января, около 15.45 на повороте на деревню Секиотово. Уроженец республики Мордовия, 1975 года рождения, за рулем седельного тягача DAF с полуприцепом столкнулся с попутными «Nissan» и «Чанган», которые остановились перед светофором на красный свет.

Тогда погибли 71-летний и 40-летняя пассажиры автомобиля «Nissan». Четверо человек получили травмы, среди них девятилетний ребенок.