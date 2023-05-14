Минобороны: два военачальника погибли при отражении ударов ВСУ

Минобороны сообщило о гибели двух военачальников при отражении ударов ВСУ.

Сообщается, что это замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко, участвовавший в боях в Артемовске, и командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное.

Макаров получил тяжелое ранение и погиб во время эвакуации с поля боя. Его заместитель полковник Бровко во время атаки получил множественные осколочные ранения.

В ведомстве добавили, что атаки ВСУ близ Артемовска (украинское название Бахмут), а также других населенных пунктов ДНР «отражены, прорывов обороны российских войск не допущено».