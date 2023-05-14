Макгрегор: давление США может вынудить Зеленского капитулировать

Давление США может заставить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишут 14 мая РИА Новости.

«Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», —заявил Макгрегор.

По его словам, в попытке остаться у власти Зеленский должен пожертвовать большим числом своих военных в бессмысленном контрнаступлении.