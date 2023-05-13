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Завершено расследование дела рязанца, устроившего смертельное ДТП под наркотиками
Следователь СУ УМВД по Рязанской области закончил расследование уголовного дела по обвинению рязанца, совершившего смертельное ДТП в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователь СУ УМВД по Рязанской области закончил расследование уголовного дела по обвинению рязанца, совершившего смертельное ДТП в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации следствия, в Рязани в конце 2022 года 22-летний местный житель за рулем Opel двигался по проезду Яблочкова в направлении улицы Радиозаводской. На автомобиле на заднюю ось были установлены шины разных моделей — на правое колесо неошипованное, а на левое — ошипованное. При такой технической неисправности эксплуатация транспортного средства запрещена. Кроме того, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Водитель выбрал небезопасную скорость, машину занесло. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai под управлением 61-летнего рязанца.

В результате ДТП водитель Hyundai получил травмы, от которых скончался на месте, а его пассажирка, 67-летняя рязанка, получила травмы, нанесшие тяжкий вред здоровью.

В отношении 22-летнего рязанца было возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.