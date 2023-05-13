Власти Брянской области сообщили о пострадавшей местной жительнице при крушении вертолета

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал падение вертолета Ми-8 в Клинцах. Он заявил, что в результате крушения пострадала женщина.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал падение вертолета Ми-8 в Клинцах. Он заявил, что в результате крушения пострадала женщина.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в Telegram-канале главы региона.

Также он добавил, что повреждено пять домов, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее стало известно, что в Клинцах под Брянском потерпел крушение вертолет Ми-8. Погибли два человека на борту.

Позже стало известно также о крушении истребителя Су-34.