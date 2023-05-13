В Спас-Клепиках задержали пьяного мужчину на «Ладе» без водительских прав

В городе Спас-Клепики сотрудники Росгвардии задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

В городе Спас-Клепики сотрудники Росгвардии задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

Росгвардейцы, патрулировавшие улицы города, получили из полиции ориентировку на автомобиль «Лада Гранта», водитель которого предварительно был пьян. Машину обнаружили и остановили на улице Московской. За рулем автомобиля находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали водителя, местного жителя 1989 года рождения, и передали его сотрудникам полиции. В дальнейшем выяснилось, что гражданин был лишен водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять автомобилем.