В Саратовской области двое детей погибли при пожаре в доме
В Аркадакском районе Саратовской области во время пожара погиб шестилетний ребенок. Пострадавший четырехлетний мальчик скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК.
В Аркадакском районе Саратовской области во время пожара погиб шестилетний ребенок. Пострадавший четырехлетний мальчик скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК.
По предварительным данным, 13 мая сгорел частый дом на улице Центральной села Ольшанки. Пожарные потушили пожар, в доме нашли тело 6-летнего мальчика, второго ребенка госпитализировали, позже он скончался. Дети находились в доме одни.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Проводится доследственная проверка.