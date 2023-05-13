В поезде Москва — Нижний Новгород выстрелили в 54-летнего пассажира

В поезде Москва — Нижний Новгород произошла стрельба. Мужчина выстрелил в 54-летнего пассажира. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В поезде Москва — Нижний Новгород произошла стрельба. Мужчина выстрелил в 54-летнего пассажира. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в пятницу, 12 мая. По предварительным данным, нападавший открыл огонь из травматического пистолета.

Пассажиру оперативно оказали помощь на месте случившегося. Стрелявшего мужчину ищут правоохранители.