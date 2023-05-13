В Петербурге священник попал под домашний арест за попытку похитить человека

Священника из Петербурга, который намеревался похитить человека, посадили под домашний арест. Речь идет о настоятеле храма Иерофея Василия Бойко, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в субботу, 13 мая.

Священника из Петербурга, который намеревался похитить человека, посадили под домашний арест. Речь идет о настоятеле храма Иерофея Василия Бойко, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в субботу, 13 мая.

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Срок меры — 11 июля 2023 года.

На это время фигуранту запретили покидать место проживания в Ленобласти, общаться со свидетелями по делу и использовать интернет.

В объединенной пресс-службе судов отметили, что мужчина, которого собирался похитить настоятель храма, был заинтересован в отстранении Бойко от богослужений и распространении сведений, порочащих его честь и достоинство как священнослужителя.

Бойко задумал похищение, чтобы после этого договориться с мужчиной. Исполнителям преступления священнослужитель собирался заплатить 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».