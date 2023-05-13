В Окском заповеднике на видео попал «субботник» барсуков

В Окском заповеднике в объектив фотоловушки попали три барсука, занятые уборкой. Видео опубликовано в группе «Кабаны и другие звери».

В Окском заповеднике в объектив фотоловушки попали три барсука, занятые уборкой. Видео опубликовано в группе «Кабаны и другие звери» в субботу, 13 мая.

«Теперь можно увидеть барсучий рабочий процесс во всей красе! Субботник у них бодрый, никто не отлынивает, работают слаженно. Барсук 1 чистит первый выход из норы. Барсук 2 чистит второй выход. Барсук 3 тащит ком сухих листьев на подстилку», — сообщается в посте.