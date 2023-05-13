В Москве произошел пожар у гостиницы «Интерконтиненталь»
В центре Москвы в субботу, 13 мая, на территории гостиницы «Интерконтиненталь» на Тверской улице произошел пожар. Загорелись стройматериалы.
В центре Москвы в субботу, 13 мая, на территории гостиницы «Интерконтиненталь» на Тверской улице произошел пожар. Загорелись стройматериалы.
Видео с места пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.
Возгорание удалось ликвидировать.
Пожар на стройке произошел по адресу Тверская, 22, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.