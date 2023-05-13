В Калмыкии два ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека, среди которых два ребенка, погибли в аварии с грузовиком в Калмыкии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Четыре человека, среди которых два ребенка, погибли в аварии с грузовиком в Калмыкии. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В субботу, 13 мая, примерно в 14:25, в Яшкульском районе Калмыкии на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись Volkswagen Bora под управлением 48-летней жительницы Краснодарского края и грузовик DAF под управлением 33-летнего иностранного гражданина.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю грузовика оказали помощь медики.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.