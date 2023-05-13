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В Челябинске машина влетела в остановку с людьми
После ДТП в Челябинске машину отбросило на остановку, где в этот момент находились люди. По меньшей мере четыре человека пострадали, сообщает РЕН ТВ.

После ДТП в Челябинске машину отбросило на остановку, где в этот момент находились люди. По меньшей мере четыре человека пострадали, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на пересечении улиц Марченко и 1-й Пятилетки. В прессс-службе управления ГИБДД по Челябинску сообщили, что столкнулись Volkswagen и Volvo.

В результате ДТП пострадали оба водителя и две женщины, которые стояли на остановке.

Проводится проверка.