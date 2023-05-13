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Скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ОТР Виталия Игнатенко.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ОТР Виталия Игнатенко.

По словам собеседника агентства, Сагалаев скоропостижно скончался.

Сагалаев родился в 1946 году в Узбекистане. Он Заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. В 1980-х находился на посту руководителя главной редакции программ для молодежи Гостелерадио, способствовал выходу в эфир телепередач «Взгляд», «12-й этаж», «Мир и молодежь». Был главным редактором информационной программы «Время» и вел программу «Семь дней».

Также занимал руководящие должности во Всесоюзной государственной телерадиокомпании, в телерадиокомпании «Останкино», Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сагалаев — инициатор создания Национальной ассоциации телерадиовещателей и ее президент с 1995 года.