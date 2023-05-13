Россиянам рассказали о прогнозе погоде на лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью
«Такова статистика. Бывало, когда после холодных зим или жарких весен приходило холодное лето. И наоборот. Прогноз погоды сегодня возможен только на семь суток, а теоретическая предсказуемость актуальна всего на две недели», — рассказал синоптик.
По его словам, тот факт, что зимой в России и Беларуси выпало много снега и первая декада мая была холодная и с дождями, говорит о том, что засуха не очень вероятна.
«Вот здесь, кстати, народная мудрость „май холодный — год хлебородный“ имеет значение. По лету мы рассчитывали все варианты. И с вероятностью около 65-70 процентов прогнозируется, что нынешнее лето будет по температуре около или выше нормы, а по количеству осадков тоже близко к обычным значениям», — добавил Вильфанд.