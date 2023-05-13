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Россиянам рассказали о прогнозе погоде на лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, каким будет предстоящее лето. По его словам, лето будет очень жарким, но «с вероятностью 33 процента».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, каким будет предстоящее лето. По его словам, лето будет очень жарким, но «с вероятностью 33 процента».

«Такова статистика. Бывало, когда после холодных зим или жарких весен приходило холодное лето. И наоборот. Прогноз погоды сегодня возможен только на семь суток, а теоретическая предсказуемость актуальна всего на две недели», — рассказал синоптик.

По его словам, тот факт, что зимой в России и Беларуси выпало много снега и первая декада мая была холодная и с дождями, говорит о том, что засуха не очень вероятна.

«Вот здесь, кстати, народная мудрость „май холодный — год хлебородный“ имеет значение. По лету мы рассчитывали все варианты. И с вероятностью около 65-70 процентов прогнозируется, что нынешнее лето будет по температуре около или выше нормы, а по количеству осадков тоже близко к обычным значениям», — добавил Вильфанд.