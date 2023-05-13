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Полиция ищет очевидцев ДТП в Спасском районе, в котором пострадали подростки на «Москвиче»
Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает очевидцев аварии в Спасском районе, в которой пострадали подростки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает очевидцев аварии в Спасском районе, в которой пострадали подростки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 15 апреля, примерно в 06:00, на 5-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в направлении села Федотьево. 16-летний житель Спасского района за рулем «Москвича-2141», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась.

В результате происшествия водитель и 15-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1, кабинет 19.