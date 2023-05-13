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Губернатор Никитин рассказал об операции госпитализированного Прилепина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последняя операция писателя и политика Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, прошла штатно.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последняя операция писателя и политика Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, прошла штатно.

«Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног», — написал Никитин в своем Telegram-канале в субботу, 13 мая.

По словам главы региона, операцию выполняли одновременно четыре хирурга.

Также Никитин сообщил, что Прилепин вечером 12 мая пришел в сознание, а на следующий день уже находится «в хорошем и бодром настроении».

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 9 мая, рассказал о самочувствии Захара Прилепина из его больничной палаты. Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.