Жителю Клепиковского района дали штраф за попытку дать взятку сотруднику полиции

Жителя Клепиковского района признали виновным в попытке дать взятку сотруднику полиции.

В январе 2023 года мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. К тому же, у него не было водительских прав.

Сотрудники полиции остановили пьяного водителям и отвезли его в отдел. Чтобы избежать наказания, мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 30 тысяч рублей, но тот отказался от денег.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.