Виновника ДТП, в котором погибла беременная рязанка, осудили на восемь лет

Виновника ДТП, в котором погибла беременная рязанка, осудили на восемь лет. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2022 года на Ряжском шоссе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, е справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, под управлением беременной женщины.

В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.

Осужденный признал вину. Ему дали 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. А также мужчину лишили водительских «прав» на 2 года.