В Рязанском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили захламленный земельный участок

В Рязанском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили захламленный земельный участок. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 12 мая.

Речь идет об участке сельскохозяйственного назначения около деревни Наумово.

Специалисты установили, что на участке площадью 718 квадратных метров размещены очаги строительных и бытовых отходов: шифера, бетона, стеклянных бутылок, остатков бытовой мебели и техники, автомобильных покрышек.

Также на площади 19,75 гектара в центральной и юго-западной частях земельного участка обнаружили заросшую кустарниками и сорняками территорию.

Собственника СПК «Вышгородский» предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему рекомендовали принять меры по ликвидации захламления земельного участка твердыми коммунальными отходами, а также устранить зарастание сельхозугодия.