В рязанском ЦПКиО состоится пикет против усыпления животных

В Рязани 13 мая в ЦПКиО пройдет пикет против внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», предполагающих умерщвление животных. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Многие Регионы России уже выразили свои протесты! Теперь наш черед защитить права животных на жизнь! Ведь они не могут сказать ничего в свою защиту! Только мы — люди вправе их защитить!», — пишут организаторы.

Место проведения пикета — вход в парк ЦПКиО со стороны перекрестка улиц Братиславской и Островского.

Начало в 10:00. Продлится пикет до 13:00.

Организаторы в ходе пикета будут собирать подписи против внесения поправок в закон.

Возрастное ограничение: 18+