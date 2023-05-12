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В Рязанской области разыскивают 47-летнего Александра Кузнецова

Ухоловские полицейские разыскивает без вести пропавшего Александра Владимировича Кузнецова 1976 года рождения. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местный отдел полиции.

19 апреля мужчина уехал в Москву. С тех пор о его местонахождении не известно.

Его приметы: рост 170-175 см. Телосложение — худощавое. Волосы — светлые и короткие.

На правой щеке шрам. На шее татуировка с изображением лезвия.

В последний раз, когда его видели, был одет в куртку с камуфляжной расцветкой, синий комбинезон, синюю кепку и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба сообщить по номерам: +7 (930) 872-19-24 или 8 (49154)5-15-41.