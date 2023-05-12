В Рязанской области поймали объявленного в федеральный розыск 46-летнего мужчину

В Касимове сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск.

Во время патрулирования улиц Рязани правоохранители обратили внимание на мужчину, который был похож на человека, находящегося в федеральном розыске.

Сотрудники Росгвардии остановили мужчину. При проверке личности выяснилось, что этот человек находится в федеральном розыске за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ).

Правоохранители задержали мужчину и передали его полицейским.