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В Рязани задержали 30-летнего мужчину за кражу денег из ларька

В Рязани 30-летнего мужчину подозревают в краже денег из магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился продавец, который рассказал, что ночью на улице Гагарина в Рязани кто-то разбил окно в торговой палатке и похитил всю выручку — четыре тысячи рублей.

Через некоторое время полицейские нашли свидетеля преступления, который рассказал, что рано утром видел у палатки автомобиль. Позже выяснилось, что к краже может быть причастен 30-летний рязанец. Его разыскали и доставили в отдел для выяснения обстоятельства.

«Рязанец в последнее время злоупотреблял спиртным. Деньги на покупку алкогольных напитков закончились, и мужчина вспомнил о продуктовой палатке, которую он когда-то отметил как удобную для взлома. Злоумышленник вышел рано утром на улицу и попросил случайного водителя отвезти его на улицу Гагарина. Дождавшись, когда машина уедет, рязанец взломал палатку, забрал из кассы деньги и отправился домой пешком. Позже он потратил все деньги на спиртное», — сообщила пресс-служба УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.