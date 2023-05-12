В Рязани произошел пожар на заводе «Поликонд»

В Рязани произошел пожар на заводе «Поликонд». Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На кадрах видно, как из здания на улице Новой идет дым. Данных о пострадавших нет.

Информацию о пожаре прокомментировали в региональном управлении МЧС. Сообщение о пожаре в производственном цехе на предприятии на ул. Новая поступило в пятницу, 12 мая, в 14:54. В 15:28 огонь был локализован на площади 80 квадратных метров. В 15:31 ликвидировано открытое горение.

Информации о пострадавших нет. На месте работают восемь автомобилей, 21 человек.