В Рязани отключат горячую воду с 15 мая
В Рязани с 15 по 19 мая на нескольких улицах не будет горячей воды. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
Горячую воду отключат по следующим адресам:
- улица Гагарина, дома № 156, № 156 корпус 1, № 156 корпус 2, № 158 (гимназия № 2);
- улица Первомайский проспект, дом № 61 (школа № 13);
- улица 4-я Линия, дома № 1, № 3;
- улица Березовая, дома № 1, № 1 корпус 1, № 1л, № 2, № 3, № 3 корпус 1, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12;
- улица Вокзальная, дома № 97, № 99, № 101;
- улица Гоголя, дома № 29, № 31, № 33;
- площадь Димитрова, дом № 3;
- улица Зубковой, дом № 10б;
- улица Стройкова, дом № 49;
- улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2.