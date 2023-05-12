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В Рязани отключат горячую воду с 15 мая

В Рязани с 15 по 19 мая на нескольких улицах не будет горячей воды. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Горячую воду отключат по следующим адресам:

  • улица Гагарина, дома № 156, № 156 корпус 1, № 156 корпус 2, № 158 (гимназия № 2);
  • улица Первомайский проспект, дом № 61 (школа № 13);
  • улица 4-я Линия, дома № 1, № 3;
  • улица Березовая, дома № 1, № 1 корпус 1, № 1л, № 2, № 3, № 3 корпус 1, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12;
  • улица Вокзальная, дома № 97, № 99, № 101;
  • улица Гоголя, дома № 29, № 31, № 33;
  • площадь Димитрова, дом № 3;
  • улица Зубковой, дом № 10б;
  • улица Стройкова, дом № 49;
  • улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2.