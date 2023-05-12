В Рязань привезли пять ЛиАЗов для МУП «УРТ»

В Рязань привезли пять автобусов для МУП «УРТ», еще столько же поставят завтра. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области — первый зампред регионального правительства Артем Бранов на своей странице «Вконтакте».

"Первые пять машин уже находятся в парке транспортного предприятия, еще пять ожидаются завтра, далее каждую неделю в город будет поступать по десять машин", — сообщает Бранов.

Предполагается, что в начале июня все 47 ЛиАЗов поступят в Рязань. На маршруты они смогу выйти уже в середине июня.

Бранов добавил, что появление этих автобусов на линии существенно улучшит качество пассажирских перевозок в Рязани.