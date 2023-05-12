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В Питере 15-летний подросток упал с 20 этажа

В Питере 15-летний подросток упал с 20 этажа. Об этом в пятницу, 12 мая, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел вечером 11 мая. В полицию позвонил прохожий, который увидел, как подросток упал с высоты.

«В 22:23 часа прохожий сообщил о падении человека с дома 22/3 по Гжатской улице. На место прибыли сотрудники полиции и медики, которые обнаружили на асфальте тело 15-летнего ученика восьмого класса. По предварительным данным, он упал с общего балкона 20-го этажа 25-этажного дома», — рассказали в полиции.

Позже в полицию обратилась мать подростка. Она сообщила, что ее сын ушел гулять с другом, но что произошло дальше, не знает.

Проводится проверка.