В Михайловском районе женщина на «Рено Сандеро» врезалась в отбойник
В Михайловском районе женщина на «Рено Сандеро» врезалась в отбойник. Об этом
Инцидент произошел 11 мая, примерно в 05:00, на 581-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 33-летняя жительница Михайловского района, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с рулевым управлением и совершила наезд на отбойник.
В результате происшествия водитель автомобиля получила травмы и была госпитализирована.
Проводится проверка.