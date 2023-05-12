В Михайловском районе женщина на «Рено Сандеро» врезалась в отбойник

В Михайловском районе женщина на «Рено Сандеро» врезалась в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 11 мая, примерно в 05:00, на 581-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 33-летняя жительница Михайловского района, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с рулевым управлением и совершила наезд на отбойник.

В результате происшествия водитель автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

Проводится проверка.