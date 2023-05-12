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В Киеве заявили о желании некоторых стран посадить Украину за стол переговоров с Россией

В Киеве заявили о желании некоторых стран посадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом пишет RT.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Зеленский может начать переговорный процесс, но только на условиях Киева. Однако несколько государств прилагают усилия, чтобы посадить Киев за стол переговоров с Москвой на российских условиях.

«Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Запущена очень большая кампания, очень много предложений из разных стран по этому поводу», — сказал Данилов.