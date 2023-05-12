В Госдуме хотят ввести налог на развлечения для помощи семей мобилизованных

В Госдуме разрабатывают законопроект об отчислениях в 1% со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах. Деньги предполагается направлять в фонд помощи семей мобилизованных и армии России.

Автор инициативы — депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Он называет ее «налогом на развлечение в период военного времени».

По мнению Матвеева, эта наценка меньше, чем чаевые, и она не будет обременять людей. Однако в масштабах страны получится «огромная» сумма, которая может помочь семьям мобилизованным и армии России.