В Чебоксарах девятилетний мальчик отравился угарным газом. Об этом сообщило издание «
Тело ребенка с признаками отравления угарным газом обнаружили в квартире на улице Ярославской утром в пятницу, 12 мая. Также из квартиры увезли мать и ее племянника. Последний находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По информации прокуратуры, предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившемся в квартире из-за плохой системы вентиляции в помещении.
«В квартире была установлена газовая колонка для организации горячего водоснабжения, при этом естественный вентиляционный канал (шахта) был закрыт гофрированной трубой, ведущей от кухонной вытяжки. В вентканале санузла квартиры также был установлен вентилятор», — сообщили в ведомстве.
Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента.
Устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. Специалисты дадут оценку деятельности УК и газовой службы.