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В Чебоксарах девятилетний мальчик отравился угарным газом

В Чебоксарах девятилетний мальчик отравился угарным газом. Об этом сообщило издание «Про Город Чебоксары».

Тело ребенка с признаками отравления угарным газом обнаружили в квартире на улице Ярославской утром в пятницу, 12 мая. Также из квартиры увезли мать и ее племянника. Последний находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации прокуратуры, предварительно установлено, что пострадавшие отравились угарным газом, скопившемся в квартире из-за плохой системы вентиляции в помещении.

«В квартире была установлена газовая колонка для организации горячего водоснабжения, при этом естественный вентиляционный канал (шахта) был закрыт гофрированной трубой, ведущей от кухонной вытяжки. В вентканале санузла квартиры также был установлен вентилятор», — сообщили в ведомстве.

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента.

Устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. Специалисты дадут оценку деятельности УК и газовой службы.