В Брянске осудят жителя Рязанской области, работавшего по наводке телефонных мошенников

В Брянске осудят жителя Рязанской области, приехавшего по наводке телефонных мошенников. Об этом сообщило РИА «Стрела» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Мужчину обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Речь идет о мошенничестве.

Известно, что житель Рязанской области вступил в Интернете в преступный сговор с неустановленными лицами. Они по телефону представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Часто их жертвами становились женщины.

Преступники сообщали пострадавшим, что их родственники устраивали ДТП. Для того, чтобы не заводить уголовное дело, им нужно было заплатить деньги. Житель Рязанской области был курьером.

Обвиняемый забрал у обманутых женщин 70 и 92 тысячи рублей. Часть оставлял себе, а другую часть переводил на подконтрольные неустановленным лицам банковские счета.

Дело в отношении жителя Рязанской области поступило в Володарский районный суд Брянска.